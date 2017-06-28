شركة طيران يابانية تجبر معاقا على الصعود إلى الطائرة زحفا

وقام الرجل بشراء تذاكر الطيران إلى مدينة "أمامي" في جنوب اليابان، حيث تم إعلامه أنهم لا يقدمون خدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالوا له حرفيا "من لا يستطيع المشي، لا يمكنه الجلوس في الطائرة".

ومع ذلك، استطاع الرجل الصعود إلى متن الطائرة، حيث قام بمساعدته أحد أصدقائه، ولكن في طريق العودة، قال له الموظف إنه لا يستطيع الصعود إلى الطائرة بمساعدة شخص آخر، وعليه الصعود بنفسه. ونتيجة لذلك صعد الرجل "المشلول" 17 درجة زحفا ليصل إلى متن الطائرة.

يشار إلى أن شركة الطيران قامت بالاعتذار من الشخص، بعدما انتشرت قصة الرجل في وسائل الإعلام.