لندن تعلن استعدادها لشن هجوم جوي ردا على هجمات الهاكرز

© flickr.com/ كيوكو إسكاميلا هجوم إلكتروني على البرلمان البريطاني

وقال الوزير "رد لندن على الهجمات الإلكترونية يمكن أن يكون من السماء والأرض والبحر، أو عبر الفضاء الإلكتروني".

بريطانيا تملك ترسانة خاصة بها لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا. ووفقا للوزير، فقد أثبتت المملكة المتحدة فعالية هذا السلاح، وأصبحت من أوائل الدول التي عرضت تكنولوجيا على حلف شمال الأطلسي لدعم وحدة المهمات العسكرية.

وتسعى لندن إلى دفع الناتو لمساوات الهجمات الإلكترونية بالهجمات المسلحة التقليدية. في هذه الحالة، فإن أي هجوم ضد أي عضو في الحلف، سيعتبر هجوما على الناتو ككل، وفقا لمجلة "التايمز".

وتعرضت، في وقت سابق، شبكة الكمبيوتر في البرلمان البريطاني إلى هجمات إلكترونية، حيث تمكن القراصنة من اختراق صناديق البريد لبعض النواب.