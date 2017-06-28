أستراليا ترفع أعلام السكان الأصليين على أقدم مبنى حكومي

ورفعت الأعلام، التي تمثل أقدم الحضارات الحية على وجه الأرض، مع احتفال أستراليا بالذكرى الخمسين على احتساب السكان الأصليين ضمن سكان أستراليا والذكرى 25 على صدور الحكم في قضية مهدت الطريق أمام الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في ملكية الأراضي، بحسب ما صرحت وكالة "رويترز".

ورفرفت أعلام السكان الأصليين على منزل حاكم سيدني، أكبر مدن أستراليا وعاصمة ولاية نيو ساوث ويلز ذات الكثافة السكانية الأكبر في البلاد، حيث تأسست المستعمرة الناشئة التي شكلت امتدادا للإمبراطورية البريطانية عام 1788.

وقال ديفيد هيرلي حاكم ولاية نيو ساوث ويلز في احتفال رفع العلم، إن السكان الأصليين "هم الشعب الأول هنا".

ويشكل السكان الأصليون 2.8 في المئة من عدد سكان أستراليا البالغ 24.5 مليون نسمة.

وقال باتريك دودسون وهو أحد أبرز السياسيين من السكان الأصليين إن الاحتفال "مؤشر على التقدم الحاصل على مستوى المؤسسات".

وأضاف، قائلا لـ"رويترز": رد المظالم يسير بخطة وئيدة لكن أكيدة.