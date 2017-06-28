بالفيديو...مفاجأة فهود تقوم بالمواء

© Sputnik. Alexander Vilf فيديو...قطة تفقد عقلها أمام خدعة بصرية

حصل مقطع فيديو لمواء فهود على عدد كبير من المشاهدات على الإنترنت. خلال اليوم الذي نشر فيه المقطع على حساب هويفير في "تويتر" حصل على 87 ألف لايك و56 ألف شير.

قال صاحب الفيديو "لم أكن أعرف أن الفهود قادرة على المواء. في حين أن الجميع يعتقدون بأنها قادرة فقط على النئيم".

I didn't know cheetahs meow I've always thought they roar my whole life has been a lie pic.twitter.com/Zbo8bDVTS6 — 🚬 (@hoewever) June 24, 2017

وأضاف صاحب الفيديو على الشبكات الاجتماعية "كانت حياتي كلها كذب".

واعترف معظم مشاهدي الفيديو عبر الإنترنت في التعليقات بأنهم لم يشاهدوا من قبل قدرة مماثلة للفهود. وقال أحد المعلقين ساخرا أن الفهود تجذب فريستها عشاء باستخدام الفتن، بحسب ما أفادت قناة "360".