اليورو يتراجع متفاعلا مع تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي

وقالت مصادر مطلعة على رؤية دراجي إنه كان يريد التلميح لتقبل فترة من ضعف التضخم وليس تشديد السياسة النقدية قريبا في التصريحات التي أدلى بها أمس الثلاثاء وتسببت في اضطراب الأسواق. وامتنع البنك المركزي الأوروبي عن التعليق. بحسب ما أفادته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Zahraa Hussein EL Amir الاتحاد الأوروبي يخصص 90 مليون يورو لمساعد اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا

وانخفض اليورو مقابل الدولار إلى 1.1290 دولار بما يقل سنتا عن الذروة التي بلغها في وقت سابق. وتراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى خلال شهر البالغ 0.41 بالمئة ليستقر خلال اليوم عند 0.35 بالمئة.

وزاد اليورو أكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار منذ يناير/ كانون الثاني في ظل تبدد المخاطر السياسية الأوروبية وتحسن البيانات الاقتصادية بما شجع المستثمرين على شراء العملة. واستقرت العملة الأوروبية الموحدة خلال اليوم مقابل الدولار عند 1.1337 دولار.