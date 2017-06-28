الداخلية التركية تكشف عن إنجازاتها في مواجهة الإرهاب

© AFP 2017/ STR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE أردوغان: تركيا مستعدة لإجراء عملية أخرى شبيهة بـ"درع الفرات"

نقلت وكالة "الأناضول" التركية بيانا صادرا عن وزارة الداخلية التركية قالت فيه إن القوات الأمنية التركية نفذت 835 عملية دهم ضمن إطار مكافحة المنظمات الإرهابية، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوقفت السلطات التركية، خلال العمليات الأخيرة، 866 شخصا بتهمة مساعدة عناصر "بي كا كا" الإرهابية والتستر عليهم، و50 آخرين بشبهة الانتماء لـ"داعش"، و474 شخصا ضمن إطار مكافحة منظمة غولن، و5 من المنظمات اليسارية المدرجة ضمن لوائح الإرهابيين لدى أنقرة.

وذكر البيان أن 36 عنصرا إرهابيا لقوا حتفهم وألقي القبض على 13، فيما استسلم 16 آخرون في العمليات الأمنية التي جرت خلال الفترة المذكورة، كما استطاعت القوات الأمنية تدمير 27 ملجأ لـ "بي كا كا" في ولايات سيعرت وماردين وموش ووان وغريسون، وفككت 17 قنبلة يدوية الصنع.