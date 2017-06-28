كوريا الشمالية تحذر من إعدام الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية

© AFP 2017/ Ed JONES معلومات جديدة تكشف عن خطط رئيسة كوريا الجنوبية لاغتيال كيم جونغ أون

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة أمن الدولة، نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية "إنّ الرئيسة السابقة "بارك غون هيه" والرئيس السابق للاستخبارات "لي بيونغ هو" وكذلك عملاء جهاز المخابرات الوطني لا يستطيعون تجنب القتل الوحشي من قبل أي شخص وفي أي وقت وبأي وسيلة من الآن فصاعدا".

وطالب البيان كوريا الجنوبية بتسليم بارك ولي فورا إلى كوريا الشمالية مستشهدا بقرار الأمم المتحدة الذي "يهدف إلى القضاء على الإرهاب الدولي".

ووفقاً لصحيفة "أساهي" اليابانية، فإن إدارة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة "بارك غوين هيه" هي من خططت لتلك العملية، موضحة أنه كان من المفترض تنفيذ الاغتيال بطريقة توحي بأنه مجرد حادث سيارة أو قطار، كما أن تدبير الانقلاب كان من الخيارات المحتملة أيضاً.

ووفقا للصحيفة اليابانية، فقد وقعت، بارك غوين هيه، على مرسوم بشأن الإطاحة بنظام كوريا الشمالية في أواخر عام 2015، مكلفة جهاز الاستخبارات الوطنية مهمة التخطيط للعملية.