بريطانيا: فشل 120 برجا سكنيا في اختبارات الحماية من الحرائق

وأضافت ماي أن فشل الاختبارات يظهر إن هناك مشكلات أوسع نطاقا تتعلق بإجراءات الحماية من الحرائق نتجت عن فشل ممتد منذ عقود. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS/ Stefan Wermuth حزب إيرلندي يدعم حكومة ماي مقابل حصول إيرلندا الشمالية على مليار جنيه استرليني

وتصادمت ماي مع جيرمي كوربين زعيم "حزب العمال" الذي قال إن حريق جرينفيل يجب أن يكون بمثابة "جرس إنذار" للحكومة.

وقالت ماي "كما نرى من عدد المباني التي فشلت عوازلها الخارجية في مقاومة الحريق… إن المشكلة أكبر بكثير".

وأضافت "إنها مشكلة مستمرة منذ سنوات ومنذ عقود وتتعلق بالعوازل المستخدمة في المباني. هناك أسئلة حقيقية عن كيف حدث ذلك ولماذا؟ وكيف نضمن عدم حدوثه في المستقبل؟".