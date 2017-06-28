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05:11 29 يونيو/ حزيران 2017
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    وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل

    وزير الخارجية الألماني: برلين ترغب بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع موسكو

    © AP Photo/ Michael Sohn
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترغب بفتح صفحة جديدة من علاقاتها مع روسيا.

    وقال الوزير في المؤتمر الروسي الألماني للمدن الشريكة، اليوم: "نحن نريد فتح صفحة جديدة إيجابية في تاريخ علاقاتنا".

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    © REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN
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    وأضاف: "على سبيل المثال، هناك صراعات في سوريا وفي أوكرانيا، لدينا نظرة مختلفة حولها، لكننا نرى صداقة بين الناس، بين المجتمع.. لدينا صعوبات من وجهة نظر الرؤية السياسية، لكن لا يجب علينا رفض التعاون بين مجتمعي البلدين لأن أغلب الصعوبات على الصعيد السياسي، لكن الأهم أكثر إقامة علاقات أفضل على المستوى المدني".

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    وأضاف غابرييل، بأنه يعتزم زيارة موسكو يوم غد الخميس، وسيبحث مع نظيره الروسي عدداً من المسائل.

    وأشار الوزير إلى أنه لدى الغرب وروسيا إمكانيات هائلة للتعاون، خاصة في المجال السياسي، والاقتصادي، والثقافي.

    وقال: "نحن لا نستخدم هذه الإمكانيات حاليا، وهذا أدى إلى أن مستوى معيشة السكان أقل مما كان يمكن أن يكون، لكننا نعتزم اليوم وغدا في موسكو تبادل الآراء حول ذلك".

    ودعا وزير الخارجية الألماني لاستخدام إمكانيات العلاقات بين البلدين من أجل تسوية الأزمات في العالم.

    وقال الوزير: "أنا واثق تماما من أنه يمكننا تسوية هذه النزاعات التي يجب علينا حلها، ويجب علينا استخدام إمكانيات التعاون بين روسيا والغرب، وبين ألمانيا وروسيا، في ذلك".

    والجدير بالذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت سابقاً، أن العمل يجري حالياً في ألمانيا، لإعادة العلاقات مع روسيا إلى أوجها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل من العقوبات أمراً لا لزوم له بين الجانبين، فضلاً عن أن موسكو وبرلين تتعاونان معاً، وفي مختلف المحافل الدولية لحل معظم الأزمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، وفق اتفاقيات مينسك التي تم التوصل إليها.

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    الكلمات الدلالية:
    مؤتمر, وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل, روسيا
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