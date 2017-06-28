الجيش الإسرائيلي: حماس تُعين بديلا لمازن فقها

ونقل راديو إسرائيل عن المصدر، أن حركة "حماس" تعمل على تجنيد نشطاء في الضفة الغربية لصالحها، وأنها تسعى لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، على حد قوله.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة "حماس" قد نفذت في أيار/ مايو الماضي، حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين "أ.ل" و"ه.ع" و"ع.ن" مدانين بتنفيذ عملية اغتيال القيادي في "كتائب القسام" مازن فقها.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام وسط مدينة غزة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، وممثلين عن مؤسسات حقوقية وأعيان المجتمع والمخاتير، وبعض الإعلاميين.

يذكر أن وزارة الداخلية في غزة قد نفذت حكما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص، قالت إنهم تخابروا مع الاحتلال في السادس من نيسان/ أبريل الماضي.