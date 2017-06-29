أتهام مسؤول بارز في الفاتيكان بارتكاب جرائم جنسية

وقال شين باتون نائب مفوض الشرطة بولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي بمدينة ملبورن "يواجه الكاردينال بيل عددا من الاتهامات فيما يتعلق بجرائم جنسية في الماضي".

© Sputnik. Vladimir Astapkovich كيف يرى المصريون بابا الفاتيكان

وأضاف باتون أنه تم استدعاء بيل للمثول أمام محكمة في ملبورن يوم 18 يوليو/ تموز، مشيرا إلى أن هناك عدد ممن تقدموا بشكوى بخصوص هذه الاتهامات".

ووفقا لـ"رويترز"، لم يرد المتحدث باسم بيل في الفاتيكان ولا متحدثة باسم الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية على رسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق.

ولم يفصح باتون عن تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات ولم يوافق على تلقي أسئلة من وسائل الإعلام.

وكان بيل (76 عاما) قسا في بلدة بالارات بولاية فكتوريا قبل أن يصبح كبير أساقفة ملبورن. ويعيش في الفاتيكان منذ 2014.