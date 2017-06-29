الشيوخ الأمريكي يكشف موعد انتهاء التحقيق في ما يسمى بـ"التدخل الروسي"

واشنطن — سبوتنيك. وقال بور للصحفيين، يوم الأربعاء: "أتمنى أن ننجز العمل قبل نهاية العام. وهذا أمر ممكن".

© Sputnik. YouTube / Sputnik Arabic "سبوتنيك" تنشر "دلائل" التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وأوضح أن اللجنة قد قامت باستجواب أكثر من 40 شخصا، يمتلكون المعلومات الضرورية. وحسبما أفادت صحيفة "هيل"، فقد حضر جلسات الاستجواب محللون من وكالات استخباراتية ومسؤولون حكوميون سابقون، وخاصة وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق، جاي جونسون.

وأشار بور إلى أن اللجنة ستكون لها "جدول مكثف" للأعمال في تموز/يوليو المقبل، حيث تعتزم اللجنة مضاعفة عدد المسؤولين الذين سيتم استجوابهم قبل عطلة مجلس الشيوخ في آب/أغسطس المقبل.

يذكر، أن مجلس الشيوخ، بموازاة مكتب التحقيقات الفدرالي، يجري تحقيقا في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

والجدير بالذكر أن موسكو رفضت مرارا كل الاتهامات الموجهة إليها بشأن محاولاتها المزعومة للتأثير على سير الانتخابات في الولايات المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها.