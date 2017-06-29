الرئيس الصيني يخطط للقاء مدفيديف خلال الزيارة لروسيا

© Sputnik. Vitaliy Belousov مدفيديف يرجح تحسن الاقتصاد الروسي أفضل من التوقعات السابقة

بكين — سبوتنيك. وقال مساعد وزير الخارجية الصيني، لي هواي لاي، خلال مؤتمر صحفي له: "خلال الزيارة سيلتقي رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، برئيس الحكومة الروسية مدفيديف".

وأضاف مساعد الوزير أن الشركات الروسية والصينية خلال زيارة الصيني لروسيا ستقوم بتوقيع على اتفاقيات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار.

يذكر، أن زيارة شي جين بينغ لموسكو من المقرر أن تجري يومي 3 و4 تموز/يوليو المقبل.