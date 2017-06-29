معايير جديدة من الولايات المتحدة لمنح تأشيرة الدخول إليها

© AFP 2017/ MARWAN NAAMANI المحكمة العليا الأمريكية تجيز أجزاء من حظر السفر الذي أصدره ترامب

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قرارا تنفيذيا قيد الحصول على تأشيرة دخول من ست دول، وهي: اليمن، وليبيا، وسوريا، والسودان، وإيران، والصومال.

ولكن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نشرت، اليوم الخميس 29 يونيو/حزيران، تقريرا أكدت فيه أن الولايات المتحدة تنوي إلزام طالبي تأشيرة الدخول من الدول الست بمعايير جديدة.

وقالت الوكالة الأمريكية إنها حصلت على برقية من الخارجية الأمريكية بالإرشادات والتعليمات الجديدة، والتي تتطلب أن يكون لطالبي التأشيرة علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية قوية مع الولايات المتحدة لمنحهم تأشيرة الدخول.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن المعايير والإرشادات الجديدة، جاءت عقب قرار المحكمة العليا بإعادة العمل جزئيا بالقرار التنفيذي الذي سبق وأصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وستلزم الولايات المتحدة طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين أو الزوج أو الطفل أو الابن البالغ أو الابنة البالغة أو الصهر أو زوجة الابن أو الأخ بالولايات المتحدة لمنحه التأشيرة.

وأشارت البرقية إلى أن العلاقات الأسرية الأبعد مثل "الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرها من العلاقات الأسرية"، لا تعد علاقة وثيقة، ولن يسمح بمنح التأشيرة وفقا لها.