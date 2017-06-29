هيلي: أزمة الخليج فرصة للضغط على السعودية وقطر

وأكدت هيلي على أولوية وقف تمويل الإرهاب، وقالت:
صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر، لكننا نعطي الأولوية لوقف تمويل الإرهاب.
وتحدثت هيلي عن جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، وقالت إن الإدارة الأمريكية ناقشت مسألة إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية بعد أسبوعين من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ريكي تيلرسون من أن مثل هذه الخطوة من شأنها تعقيد علاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وصرحت هيلي بأنها ليست من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إذ أنها تراها سببا في مشاكل المنطقة أكثر من كونها طرفا في الحل.
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