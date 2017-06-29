هيلي: أزمة الخليج فرصة للضغط على السعودية وقطر

© AFP 2017/ AXEL SCHMIDT مصر توجه رسالة شديدة اللهجة إلى قطر

جاءت تصريحات هيلي، في سياق ردها على سؤال حول ملامح الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية، أوضحت فيه أن الإدارة الأمريكية ستطلب من قطر وقف تمويل حركة "حماس" في غزة، باعتبار أن الحركة مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، وستطلب في الوقت نفسه من السعودية وقف إجراءات حصار قطر.

وأكدت هيلي على أولوية وقف تمويل الإرهاب، وقالت:

صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر، لكننا نعطي الأولوية لوقف تمويل الإرهاب.

وتحدثت هيلي عن جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، وقالت إن الإدارة الأمريكية ناقشت مسألة إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية بعد أسبوعين من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ريكي تيلرسون من أن مثل هذه الخطوة من شأنها تعقيد علاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وصرحت هيلي بأنها ليست من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إذ أنها تراها سببا في مشاكل المنطقة أكثر من كونها طرفا في الحل.