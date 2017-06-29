صحيفة صينية: أستراليا تتجسس على سفارة بكين

© AFP 2017/ Peter Parks أستراليا ترفع أعلام السكان الأصليين على أقدم مبنى حكومي

وتربط الصين وأستراليا علاقات تجارية واقتصادية وثيقة، لكن بكين ترتاب كثيرا في العلاقة بين كانبيرا وواشنطن في مجال الدفاع، ونقلا عن مصدر لم تذكره بالاسم في إدارة الأمن الوطني الصينية ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن الحكومة الأسترالية تتجسس على الصين وتراقب الصينيين الذين يعيشون في أستراليا، وأضاف:

قال أحد موظفي إدارة الأمن الوطني إن عملاء أستراليين متنكرين يتقربون من صينيين يعملون أو يعيشون في الخارج للحصول على معلومات أو حتى تشجيعهم على تخريب الصين.

وتابع:

في تلك الأثناء وتحت ذريعة التصدي "لتهديدات التجسس الصينية"، يراقب عملاء من المخابرات الأسترالية الصينيين والسفارة الصينية في أستراليا".

وأشار التقرير إلى أن مقابلات أجريت مع صينيين "كثيرين" أو تعرضوا للمضايقة وطلب منهم تقديم معلومات عن الجاليات الصينية والسفارة الصينية.

وقال المصدر للصحيفة التابعة لصحيفة "الشعب" اليومية الرسمية، إن السلطات الصينية عثرت على "أجهزة تنصت كثيرة" في السفارة، ولم يتسن الوصول لوزارة أمن الدولة الصينية للتعقيب، إذ لا يتوفر للوزارة رقم هاتف معلن أو موقع إلكتروني.

ولم يرد مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية ولا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة على طلب للتعليق على تقرير صحيفة "جلوبال تايمز".