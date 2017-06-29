خارجية كازاخستان: اتفاق وشيك على حدود وخرائط مناطق تخفيف التصعيد

© REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov الوفود المشاركة بمفاوضات أستانة تبدأ بالوصول إلى الفندق لاستئناف الاجتماعات

أستانا — سبوتنيك. وقالت في بيان:

الأطراف ستعمل على التوافق على حدود وخرائط مناطق تخفيف التصعيد في سوريا والوثائق التي تنظم نشاط قوات مراقبة تخفيف التصعيد وبنودها عن مركز التنسيق.

وأضاف البيان أن الأطراف يخططون لتحضير بيان مشترك عن إزالة الألغام عن المواقع التاريخية في سوريا، المدرجة في قائمة الإرث الحضاري لليونسكو.

في سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن المشاركين في محادثات أستانا بشأن سوريا، يعتزمون استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى والرهائن.

وجاء في البيان:

الدول الضامنة تعتزم استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير الأسرى الرهائن، والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين.