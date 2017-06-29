إفراج مبكر عن إيهود أولمرت من السجن

© Sputnik. Vlademir Astapkovich محكمة إسرائيلية تدين أولمرت بتلقي رشوة إبان ترؤسه بلدية القدس

وذكر "راديو إسرائيل" أن أولمرت ربما يخرج من سجنه يوم الأحد، بموجب العفو الذي صدر بعد أن أمضى ثلثي المدة، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف.

وقالت محامية أولمرت شاني إيلوز للصحفيين، إن الإفراج قد يتأخر إذا قرر الادعاء الطعن بالقرار. وقال إيلي زوهر، وهو أيضا من محامي أولمرت، "إنه في غاية السعادة…ويأمل بشدة ألا يطلب الادعاء تأجيل الإفراج عنه".

وأدين أولمرت عام 2014، بتهمة قبول رشوة من مطوري عقارات حين كان رئيسا لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء وزعيما لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط في الفترة من 2006 إلى 2009.

وخلال رئاسته للوزراء، قال إنه تمكن من تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الفلسطينيين بشأن ضمان الوصول لاتفاق سلام نهائي وعرض انسحاب إسرائيل من معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبدأ أولمرت حياته السياسية في التسعينات كمحام يميني استهدف الجريمة المنظمة في إسرائيل. وشن خلال رئاسته للوزراء حربا على لبنان عام 2006 وقطاع غزة عام 2008.