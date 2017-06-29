الجيش الأمريكي يحصل من الأكراد على قاعدة جوية

وقالت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصدر في "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف يضم المقاتلين الأكراد في الغالب، إن قاعدة الطبقة الجوية التي تقع في محافظة الرقة السورية ستوضع تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo/ Hammurabi's Justice News لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى قاعدة عسكرية في سوريا

وكان تنظيم "داعش" يسيطر على قاعدة الطبقة حتى الآونة الأخيرة. وتمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" من طرد عناصر "داعش" منها في نهاية شهر مارس/آذار 2017.

وعن نية "قوات سوريا الديمقراطية" تسليم هذه القاعدة إلى القوات الأمريكية، قالت صحيفة "إزفستيا"، في إشارة إلى ما قاله شهود عيان من أن العسكريين الأمريكيين يقومون بترميم مطار قاعدة الطبقة، إن واشنطن قد تمهد التربة لغزو سوريا.

ونقلت الصحيفة عن أليكسي تشيبا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (الدوما) الروسي، قوله "يشير ما يجري في المنطقة إلى أن المخابرات الأمريكية لم تتخل عن فكرة الإطاحة بالقيادة الشرعية في دمشق".