فرض عقوبات على قطر خطوة غير عقلانية ولن تكون لها تداعيات على الدوحة

© Sputnik. Mikhail Voskresensky روسيا تستعد لفرض عقوبات على أمريكا

موسكو- سبوتنيك. وقال كاتيرين، اليوم الخميس في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في منتدى دولي "قراءات بريماكوف" في موسكو، اليوم: "لن تكون هناك أية تداعيات اقتصادية، ولن يستطيعوا تركيع قطر وخنقها، بغض النظر عن قوة البلاد التي تقوم بفرض العقوبات من الناحية العسكرية أو الجغرافية".

وأضاف كاتيرين: "المسألة بحد ذاتها بسيطة، وأعتقد، بأن العقوبات الاقتصادية ليست خطوة عقلانية".

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية إلى أنه: توجد هناك آلية دولية معترف بها وهي عقوبات مجلس الأمن الدولي، أي شيء غير ذلك هو بمثابة أفكار تخص أطراف تبعاً لمصالحها".

وفي سياق متصل، أكد كاتيرين استعداد الجانب الروسي للقيام بتوريد المنتجات الزراعية إلى قطر، في حال ظهور حاجة لذلك.

حيث قال: "في حال ظهور مثل هذه المسائل، نحن بالطبع سنبلغ أعضاءنا (أعضاء غرفة التجارة) عن طلب شركائنا (في قطر) لإيجاد فرص للقيام بتصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الأخرى، التي تنتجها روسيا".

والجدير بالذكر أن موسكو تستضيف خلال فترة 29-30 حزيران/ يونيو الحالي منتدى دولي " بريماكوفسكييه تشتينيا" (قراءات بريماكوف)، برعاية كل من غرفة التجارة والصناعة الروسية ومركز بريماكوف الروسي ومركز التجارة العالمية بموسكو، ويجمع المنتدى نخبة من الخبراء والساسة والعلماء والدبلوماسيين الروس والأجانب.