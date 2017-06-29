ألمانيا تلغي صفقة إسرائيلية بقيمة مليار دولار

© AP Photo/ Emrah Gurel ألمانيا ترفض السماح لأردوغان بإلقاء خطاب في هامبورغ

ونقلت وكالة الأنباء التركية عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ما نشرته، اليوم الخميس 29 يونيو/ حزيران، إن الصفقة كانت ستربح إسرائيل نحو مليار دولار أمريكي، إلا أنه تم إلغاؤها بسبب الاعتراض على استخدام الطائرات في عمليات هجومية و"اغتيالات"، في حين أن أحزاب ألمانية ترغب في اقتصارها على جمع المعلومات الاستخباراتية فقط.

وشطبت الحكومة الصفقة من جدول أعمالها وسط اعتراضات من جانب أحزاب الائتلاف، وبدأت الاعتراضات على الصفقة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، بعد قيام أعضاء من البرلمان الألماني بزيارة إلى مجمع صناعات هذه الطائرات في إسرائيل.

وأشارت "أحرنوت" إلى أن أعضاء البرلمان أعربوا عن خيبة أملهم بعد اكتشافهم بأن هذه الطائرات بدون طيار، غير مخصصة فقط لجمع المعلومات الاستخبارية، بل مزودة بأنظمة أسلحة هجومية جاهزة، وأضافت:

بعد الزيارة مباشرة، أبلغ أعضاء "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الألماني، الذي يعد جزءاً من الائتلاف الحكومي، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، بأنهم لن يوافقوا على الصفقة بصيغتها الحالية.