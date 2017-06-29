تحطم طائرة إسرائيلية قرب بيت لحم

بيت لحم — سبوتنيك. وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، على لسان الناطق باسمه أفخاي أدرعي، في بيان مقتضب نبأ سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز "فارس السماء" في منطقة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن عملية تمشيط واسعة انتهت بالعثور على حطام الطائرة وننتظر نتائج التحقيق لمعرفة سبب تحطمها.

وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إنه تم العثور على الطائرة من قبل "قوة عسكرية قامت بتمشيط المنطقة".