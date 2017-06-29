الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا حاول دهس حشد أمام مسجد بسيارته

وذكرت الشرطة أن دوافع الرجل لم تتضح بعد وإنه لم ينجح في دهس الحشود بسبب حواجز وضعت أمام المسجد، حسب "رويترز".

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" فإن الرجل قال إنه كان يريد الانتقام لهجمات مرتبطة بتنظيم "داعش" أسفرت عن مقتل العشرات في باريس خلال الأعوام الأخيرة.