المبعوث الخاص لترامب يزور مدينة الطبقة السورية المحررة من "داعش"

واشنطن- سبوتنيك. وبحسب وزارة الخارجية، فإن ماكغورك "أجرى مباحثات مع الشركاء المحليين حول الحملة ضد "داعش".

© AFP 2017/ Jack Guez مبعوث ترامب إلى المنطقة لدفع العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وكانت قوات حملة "غضب الفرات" قد أعلنت في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري سيطرتها على 90% من بلدة المنصورة، التي تبعد 20 كيلومترا شرق الطبقة في الرقة، وتحريرها لسد الحرية غرب الرقة.

وفي 30 أيار/ مايو الماضي، أعلنت الحملة تحرير ثلاث قرى شرقي مدينة الطبقة السورية من مسلحي "داعش"، وهي قرى الهورة، وبارودة، ومطيور، الواقعة على بعد 20 كم شرق مدينة الطبقة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي تزويد مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" بالأسلحة، لدعمها في مواجهة تنظيم "داعش" في الرقة.