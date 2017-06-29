الكرملين يعلن موعد لقاء القمة بين بوتين وترامب

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف لـ "سبوتنيك"، اليوم: إن "الزعيمان سيلتقيان بشكل أو بآخر على هامش قمة العشرين، لقد تحدثنا حول ذلك سابقا".

© Sputnik. Alexei Druzhinin بوتين: روسيا تتعاطف مع ترامب لهذا السبب

وعلى صعيد متصل، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، هربرت ماكماستر، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في هامبورغ.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن موسكو لا تستعجل إمكانية عقد اجتماع لقادة روسيا والولايات المتحدة، لكنها ستستجيب في حال وجود اقتراح عملي من قبل الولايات المتحدة.

وكان بوتين قد قال في حديث للمخرج الأمريكي أوليفر ستون، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كان يعتزم لقاء ترامب: "اعتقد أننا سنلتقي يوما ما، بالتأكيد، لكن لن نستعجل ذلك".

وتمثل مجموعة الـ 20، ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضاً أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي. وتهدف مجموعة العشرين لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علماً بأن سكان دول مجموعة العشرين يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.

هذا وتستضيف ألمانيا في شهر تموز/يوليو، من العام الجاري، لقاء قمة لدول مجموعة العشرين.