الخارجية الروسية: لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

© REUTERS/ Yuri Gripas لافروف: موسكو سترد بشكل مناسب ومكافئ على الاستفزازات الأمريكية ضد الجيش السوري

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "جرت مساء يوم 29 حزيران/يونيو، بمبادرة من الولايات المتحدة محادثة هاتفية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون. ونوقشت قضايا الساعة على جدول الأعمال الروسي- الأمريكي".

هذا وقد رجح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم، أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في هامبورغ الألمانية، لبحث مجموعة واسعة من القضايا.

كما لفت ريابكوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة ليستا في حالة الصراع، لكنهما لا تعيشان الفترة الأفضل في تطور العلاقات بينهما، ولكن توجد هناك أيضا إمكانية تحسينها، بما في ذلك، ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

هذا وتستضيف ألمانيا في شهر تموز/يوليو، من العام الجاري، لقاء قمة لدول مجموعة العشرين.