الخارجية الروسية: لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

هذا وقد رجح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم، أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في هامبورغ الألمانية، لبحث مجموعة واسعة من القضايا.
كما لفت ريابكوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة ليستا في حالة الصراع، لكنهما لا تعيشان الفترة الأفضل في تطور العلاقات بينهما، ولكن توجد هناك أيضا إمكانية تحسينها، بما في ذلك، ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.
هذا وتستضيف ألمانيا في شهر تموز/يوليو، من العام الجاري، لقاء قمة لدول مجموعة العشرين.
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