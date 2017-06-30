أمريكا تعرب عن قلقها إزاء انتهاك الحريات في هونغ كونغ

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناويرت: إن "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أي انتهاك للحريات المدنية في هونغ كونغ، بما في ذلك التدخل بحرية الصحافة، معبرة عن دعمها لتطوير النظم الديمقراطية في هونغ كونغ".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة حثت "جميع الأطراف المعنية" الحفاظ على مستوى عال من الاستقلالية لمنطقة هونغ كونغ، التي سلمتها بريطانيا للصين في عام 1997.