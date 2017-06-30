الولايات المتحدة توجه تحذيرا أخيرا لشركات الطيران

© AP Photo/ Petros Giannakouris معايير جديدة من الولايات المتحدة لمنح تأشيرة الدخول إليها

واشنطن — سبوتنيك. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، فرض إجراءات أمنيه جديدة، على رحلات المدنية الأجنبية، من وإلى البلاد.

وأوضحت إدارة الأمن الوطني الأمريكية الخاصة بوسائل النقل، أن توسيع إجراءات تفتيش الركاب وأجهزتهم الإلكترونية الشخصية، للبحث عن المواد المتفجرة، تطال 180 شركة طيران، وأكثر من 2000 رحلة جوية، متوجة إلى أمريكا سنوياً من 280 مطار في 108 دولة.