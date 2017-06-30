الولايات المتحدة لا تنوي الكشف عن تعليماتها لشركات الطيران

واشنطن — سبوتنيك. وقال مصدر بإدارة أمن المواصلات الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا ننشر تعليمات مفصلة حول ما قدمناه لشركات الطيران، لأن الإجراءات الجديدة تتعلق بشركات الطيران التي لديها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة".

© Sputnik. YouTube الولايات المتحدة توجه تحذيرا أخيرا لشركات الطيران

وأضاف المصدر، "كل شركة طيران، أُخطرت سيكون لديها فترة زمنية لأجراء التغيرات، ولا نكشف عن المواعيد لأسباب أمنية".

فضلا عن ذلك أعلنت إدارة أمن المواصلات الأمريكية، عن منع وتغريم شركات الطيران التي لن تمتثل للتدابير الجديدة.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، فرض إجراءات أمنيه جديدة، على رحلات الطيران المدنية الأجنبية، من وإلى البلاد.

وأوضحت إدارة الأمن الوطني الأمريكية الخاصة بوسائل النقل، أن توسيع إجراءات تفتيش الركاب وأجهزتهم الإلكترونية الشخصية، للبحث عن المواد المتفجرة، تطال 180 شركة طيران، وأكثر من 2000 رحلة جوية، متوجة إلى أميركا، سنوياً من 280 مطار في 108 دولة.