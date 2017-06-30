ترامب يناقش مع مون جاي ـ إن الوضع في كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب في مدونة صغيرة على صفحته على "التويتر": قبل قليل أجريت لقاء جيدا مع رئيس كوريا الجنوبية، ناقشنا فيه العديد من المسائل بما فيه كوريا الشمالية وصفقات تجارية جديدة".

Just finished a very good meeting with the President of South Korea. Many subjects discussed including North Korea and new trade deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2017

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أعلن، في وقت سابق، أنه يخطط خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مناقشة نهج من خطوتين للقضية النووية الكورية الشمالية، فضلا عن دعوته للمزيد من الحوار مع بيونغ يانغ.

وأشار زعيم كوريا الجنوبية إلى أن الحوار أمر ضروري لحل مشكلة كوريا الشمالية، مضيفا، أنه يأمل في إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة مع ترامب حول هذا الموضوع.