إيران: البغدادي مات ونهاية الحلم بدأت (بالصور)

© AFP 2017/ Prakash Singh مسؤول مقرب من المرشد الأعلى الإيراني يؤكد موت البغدادي

وعرض الموقع صورتين للبغدادي، حياً، وصورتين أخريين ميتا، تحت عنون "البغدادي مات" ونهاية الحلم بدأت.

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية نقلت عن مسؤول مقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قوله، أمس الخميس، إن من المؤكد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لاقى حتفه.

وقال علي شيرازي، مندوب المرشد الأعلى في "فيلق القدس" للوكالة دون الخوض في تفاصيل "الإرهابي البغدادي حتما مات"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

كما قالت روسيا، يوم 17 يونيو/ حزيران، إن قواتها ربما قتلت البغدادي في ضربة جوية في سوريا. وقالت واشنطن إنه ليست لديها معلومات لإثبات صحة هذه التقارير، فيما وشكك مسؤولون عراقيون أيضا في الأمر خلال الأسابيع الأخيرة.