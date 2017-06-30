جونسون يتهم الأسد مجددا

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth جونسون يوجه اتهامات جديدة لروسيا

وقال جونسون لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية "تحديد المسؤولية عن إلقاء السارين ستحال الآن إلى آلية تحقيق مشتركة للتأكد منها، لكن ليس لدي شك على الإطلاق في أن أصابع الاتهام تشير إلى الأسد".

وأضاف "سنواصل الحملة البريطانية لفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم، من يستخدمون أسلحة كيماوية ضد الأبرياء ينبغي محاسبتهم".

المصدر/ رويترز