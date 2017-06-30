وحدة خاصة إلكترونية للجيش الأسترالي

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير، قوله، اليوم "هذا نتيجة الطبيعة المتغيرة للصراعات الحديثة".

وذكر الوزير أن هناك ضرورة لمكافحة الهاكرز على مستوى العالم كله، مشيرا "يجب علينا أن نتأكد من أننا نحمي الأمهات والآباء، والشركات الصغيرة، والشركات الكبيرة والإدارات والوكالات الحكومية.

ونقلت قناة "إي بي سي" الأسترالية عن الأستاذ في جامعة ولاية نيو ساوث ويلز، غريغ أوستين، قوله "الهدف الرئيسي من الحرب السيبرانية هو عدم إتاحة القوات المسلحة للعدو فرصة الوصول إلى مرحلة بدء المعركة".

وذكرت القناة أن الوحدة الجديدة ستضم في البداية 100 فرد، ويخطط لرفع عدد أفرادها إلى 900 فرد، ما بين عسكريين وموظفين مدنيين، خلال السنوات العشر القادمة.