الصين توجه تحذيرا للولايات المتحدة

بكين- سبوتنيك. وفي هذا الصدد صرح لو كانغ "الصين قد وجهت تحذيرا إلى الولايات المتحدة هنا في بكين وفي واشنطن، إذ أن تايوان تعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. ولذلك فإن قيام الجانب الأميركي ببيع الأسلحة لتايوان يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

ودعا لو كانغ الجانب الأميركي إلى وقف هذه الأعمال تجنبا لتأثيرها السلبي على التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات الأخرى.

يذكر أنه سبق وأعلن في وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستبيع الأسلحة لتايوان بقيمة 1.4 مليار دولار، وفي نفس الوقت فإنها لن تتخلى عن سياسة "الصين الواحدة". وفي اليوم ذاته قامت الولايات المتحدة بإدخال أسماء عدد من الشركات الصينية إلى قائمة الشركات التي تخضع للعقوبات الأميركية، متهمة إياها بأن لديها علاقات مع كوريا الشمالية.