تفجير مسؤولي مخابرات في أوكرانيا

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان أن انفجار السيارة في حي سولومينسكي قضى على العقيد مكسيم شابوفال، موظف دائرة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأشار يوري بوتوسوف، رئيس تحرير إحدى الجرائد الإلكترونية الأوكرانية، إلى أن القتيل تولى منصب رئيس إدارة القوات التابعة لمخابرات الجيش الأوكراني، والتي شاركت وتظل تشارك في الحملة العسكرية التي تواصلها "كييف" في جنوب شرق أوكرانيا، بغية استعادة السيطرة على منطقة دونباس التي رفض سكانها الخضوع للسلطة الجديدة التي تشكلت إثر وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014.

وبدوره، قال الجنرال ألكسندر سكيبالسكي، مدير سابق لجهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، لوسائل إعلام أوكرانية، إن هذا، على الأرجح، انتقام لمقتل اثنين من قادة المقاتلين الذين يدافعون عن جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس.

ولنذكر هنا أن مسؤولا آخر في المخابرات الأوكرانية من قادة الحملة "التأديبية" في جنوب شرق أوكرانيا هو العقيد ألكسندر خارابيريوش، قتل في تفجير سيارته في مدينة ماريوبول في نهاية شهر مارس/آذار 2017.