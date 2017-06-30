آخر تطورات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية

وقال مانتوروف للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية منح قرض لتركيا لشراء هذه المنظومات، اليوم:

اليوم لا تجري مباحثات حول القرض.

"هذا وكان مدير عام "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، قد أعلن في بداية حزيران/ يونيو الحالي، أن الطرفين اتفقا على جميع المسائل التقنية، لإبرام العقد.

وأشار مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، إلى أن روسيا لا ترى عقبات أمام تسليم "اس-400 " إلى تركيا بغض النظر عن عضويتها في الناتو.

وتمت الإشارة إلى أن الطرفين قد اتفقا على الجوانب الفنية الخاصة بصفقة المنظومة الصاروخية "إس 400"، يوم 3 حزيران/ يونيو 2017، كما ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ذلك، صفقة "إس 400" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مباحثات جرت بينهما في سوتشي في نيسان/ أبريل الماضي.