بيع ثلاث غواصات نووية ألمانية لإسرائيل

© Sputnik. Vitaliy Ankov مخاوف من مواجهة غواصات تملكها إيران

وحظيت الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار باهتمام الرأي العام عندما تبين أن الوسيط الإسرائيلي لشركة "تيسن كروب مارين سيستمز" لبناء السفن استعان بالمحامي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليمثله في المفاوضات الخاصة بالصفقة.

وتخضع الصفقة حالياً لتدقيق السلطات في البلدين، وقالت "دير شبيغل" إن ألمانيا أدرجت بنداً في العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا ما ثبتت مزاعم الفساد.

ولم تنسب المجلة معلوماتها لأي مصدر. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين للحصول على تعقيب. بحسب ما نقلته "رويترز".

وتملك إسرائيل بالفعل خمس غواصات من فئة دولفين التي يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية، ويجري بناء غواصة سادسة. ووافقت ألمانيا على تمويل ثلث تكاليف العقد.

وفي شباط/ فبراير قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه لا دليل على تورط نتنياهو لكنها لم تشر إلى أي مشتبه بهم آخرين في التحقيقات.