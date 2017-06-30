بوتين وأردوغان يبحثان تسوية الأزمة السورية في ضوء محادثات أستانا القادمة

© AFP 2017/ موسكو تعول على توقيع حزمة اتفاقات حول سوريا خلال مباحثات أستانا المقبلة

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة عن الكرملين: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وتم مواصلة مناقشة الجوانب الأساسية لتسوية الأزمة السورية على ضوء الاجتماع الدولي الخامس بشأن سوريا الذي يعقد تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران في أوائل شهر تموز/ يوليو في أستانا".

وأضاف الكرملين في بيانه أن الرئيسين اتفقا على إجراء مزيد من الاتصالات في المستقبل القريب.