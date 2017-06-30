"وحدات حماية الشعب" الكردية تخطط لانتزاع منطقة سورية من جماعات تدعمها تركيا

وذكر بيان صادر عن "وحدات حماية الشعب" الكردية أنها تخطط للسيطرة على المنطقة الممتدة بين جرابلس وإعزاز في شمال سوريا.

وقال قائد "وحدات حماية الشعب" في بيان تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة "رويترز":

إن وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية تهدف إلى "تحرير" المنطقة بين إعزاز وجرابلس التي يسيطر عليها المتمردون السوريون المدعومين من تركيا. ولم يعط القائد سيبان حمو جدولاً زمنياً أو تفاصيل عن خطط الاستيلاء على تلك المنطقة التي استولى عليها المتمردون المدعومين من تركيا في الخريف الماضي من تنظيم "داعش" الإرهابي ولكنه قال إنه يعتبر تركيا قوة احتلال هناك.

وقام ناصر حاج منصور، وهو مسؤول كبير في "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل الوحدات مكوناً أساسيا فيها، بتوزيع تصريحات حمو التي جاءت في بيان لصحيفة كردية.