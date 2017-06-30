أوكرانيا تلقي القبض على اثنين من حرس الحدود الروسي دخلا أراضيها بالخطأ

Courtesy of Northern Fleet press service غواصة نووية روسية تطلق أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "إدارة حراسة الحدود في شبه جزيرة القرم أعلنت أن اثنين من أفرادها ضلا الطريق خلال نشاطات دراسية في ليلة 29-30 يونيو/ حزيران على الحدود بمدينة أرميانسك، ودخلا الأراضي الأوكرانية حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل ممثلي هيئة الدولة المجاورة".

وتابع البيان: "وفقا لمعايير القوانين الدولية، فإن أفراد هيئة حراسة الحدود في جهاز الأمن الفدرالي سيعودان قريبا إلى الأراضي الروسية".