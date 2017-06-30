ترامب: عهد "الصبر الاستراتيجي" على كوريا الشمالية انتهى ويجب الرد بحسم

© REUTERS/ Faisal Al Nasser وكالة أمريكية تكشف أن السعودية وقطر ما زالتا أصدقاء لهذا السبب

وجدد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع مون عقب محادثات على مدى يومين التأكيد على أن عهد "الصبر الاستراتيجي" على برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية قد انتهى.

وقال وهو يقف إلى جوار مون في البيت الأبيض "نواجه معا تهديد النظام المتهور والوحشي في كوريا الشمالية. البرامج النووية والصاروخية الباليستية لذلك النظام تتطلب ردا حاسما".

ومضى يقول "نعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان فضلا عن شركاء آخرين حول العالم بشأن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية لحماية حلفائنا ومواطنينا من هذا التهديد الخطير المعروف بكوريا الشمالية".

وقال مون إنه وترامب يعطيان قضية كوريا الشمالية أولوية قصوى.

وأضاف "اتفقت أنا والرئيس ترامب أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بأمن قوي. التهديد والاستفزاز من جانب الشمال سيواجهه ردا صارما".

وأكد أنهما "سيستخدمان العقوبات والحوار بشكل تدريجي وشامل" في محاولة حل قضية كوريا الشمالية النووية.

وتحدث ترامب بصرامة بشأن اختلالات في التجارة مع الولايات المتحدة وهدد بإلغاء اتفاق تجاري عمره خمسة أعوام توصلت إليه كوريا الجنوبية مع سلفه باراك أوباما.

وقال، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعيد التفاوض على ما وصفه باتفاق تجاري غير متكافئ مع كوريا الجنوبية.

وأكد الرئيس الأمريكي الحاجة إلى ضمان تقاسم عادل لتكاليف الدفاع بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في عودة إلى موضوع كان قد أثاره خلال حملته الانتخابية، حسب "رويترز".