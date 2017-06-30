فرنسا تؤكد ظهور حالة إنفلونزا الطيور "شديدة العدوى"

© REUTERS/ Philippe Wojazer "فيسبوك" تعلن عن سياسية جديدة

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالة التي تم تسجيلها ظهرت على بعد 15 كيلومترا من بؤرة للمرض ظهرت في تورناي (بلجيكا) في حزيران/ يونيو. وأضافت أنه تم تأكيد 11 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في بلجيكا منذ بداية يونيو.

وتتعافى فرنسا ببطء من أزمة إنفلونزا الطيور التى أصابت صناعة البط فى جنوب غرب فرنسا.