محكمة أمريكية ترفض دعوى من أسرتي قتيلين في ضربة طائرة باليمن

© REUTERS/ JIM BOURG مذيعان أمريكيان يتهمان البيت الأبيض بالضغط عليهما بسبب الهجوم على ترامب

وحسب "رويترز" أيد الحكم الذي أصدرته بالإجماع هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في واشنطن ما خلصت إليه محكمة أدنى درجة من أنها لا تملك سلطة التشكيك في عملية اتخاذ القرار من جانب الحكومة بشأن الضربة الصاروخية.

وبدأت القضية في عام 2015 عندما رفعت أسرتا سالم بن على جابر وهو إمام مسجد ووليد بن علي جابر وهو ضابط شرطة دعوى "قتل خطأ" ضد الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما ومسؤولين أمريكيين آخرين.

ووفقا لوثائق المحكمة قالت الأسرتان إنهما قتلا خطأ في ضربة صاروخية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في أغسطس آب عام 2012 على قرية خشامير في شرق اليمن استهدفت ثلاثة متشددين.

وأضافت الوثائق أن سالم هاجم تنظيم القاعدة في خطب ألقاها قبل الحادث بقليل وأحضر معه وليد وهو ابن أخيه لحمايته خلال اجتماع طلبه المتشددون الثلاثة الذين قتلوا في الضربة.

وسعت الأسرتان إلى إعلان من المحكمة بأن الضربة انتهكت القانون الدولي والقانون الأمريكي ولم تطالبان بتعويضات مادية.