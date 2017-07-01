تحذير أمريكي من هجوم إلكتروني على المنشآت النووية

© AP Photo/ هجوم سيبراني واسع النطاق على شركات في روسيا وأوكرانيا

وقال تقرير يشمل تحليلا مشتركا، يوم الجمعة، إن المتسللين استخدموا رسائل "تصيد" إلكترونية مشبوهة للحصول على "بيانات الاعتماد" حتى يتمكنوا من الوصول إلى شبكات أهدافهم، بحسب "رويترز".

وأضاف التقرير أن المتسللين نجحوا في بعض الحالات في المساس بشبكات أهدافهم رغم أنه لم يحدد ضحايا.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أو مكتب التحقيقات الاتحادي للتعليق على التقرير الذي يحمل تاريخ 28 يونيو/ حزيران.