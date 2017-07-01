الأركان الكازاخستانية تؤكد عدم إجراء اي مفاوضات حول إرسال قوات إلى سوريا

© REUTERS/ U.S. Air Force/Senior Airman Matthew Bruch/Handout خارجية كازاخستان: اتفاق وشيك على حدود وخرائط مناطق تخفيف التصعيد

ألماتا-سبوتنيك.وقال الدابيرغينوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "بعد النظر في الطلب الخاص بمقترح روسيا حول إرسال عسكريين كازاخستانيين إلى سوريا، ننوه بأن وزارة الخارجية الكازاخستانية قد قدمت تعليقا رسميا بهذا الخصوص.

وتتمسك وزارة دفاع جمهورية كازاخستان بالموقف الذي تم الإعلان عنه في البيان الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية قد أكدت يوم 23 حزيران/يونيو الماضي عدم إجراء أي مفاوضات بشأن إرسال قوات كازاخستانية إلى سوريا،

وذلك بعد أن صرح المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، بأن الجانب الروسي تقدم باقتراح إرسال عسكريين من قرغيزيا وكازاخستان إلى مناطق تخفيض التصعيد في سوريا.

بدوره، ذكر رئيس شؤون الدفاع بمجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا تجري مباحثات مع الدولتين المذكورتين حول إرسال عسكرييهما إلى سوريا.

يذكر، أن الاتفاق بشأن إقامة مناطق تخفيض التصعيد في سوريا تم التوصل إليه خلال المفاوضات حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا.