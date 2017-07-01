إسرائيل: وصول حاملة الطائرات الأمريكية يأتي في إطار التحالف الدولي ضد "داعش"

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مساء اليوم السبت، "في إطار التعاون الأمني بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأمريكي، رست اليوم السبت حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش بالقرب من ميناء حيفا، وهو ما يعتبر حدثًا مميزاً جرى في المرة الأخيرة قبل 17 عاماً ويؤكد العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة المبنية على مصالح وقيم مشتركة".

وأضاف أدرعي أن وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يأتي في إطار جهود التحالف الدولي ضد داعش".