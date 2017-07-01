الفاتيكان يؤكد إقالة كاردينال ألماني كان يقود مجمعا عقائديا

© AFP 2017/ Alberto Pizzoli أتهام مسؤول بارز في الفاتيكان بارتكاب جرائم جنسية

وحسب (د.ب.أ) سيكون الرئيس الجديد لـ"مجمع عقيدة الإيمان"، رئيس الأساقفة الإسباني، لويس فرانسيسكو لاداريا فيرير، الذي كان قد شغل سابقاً منصب سكرتير المجمع.

وكان مولر /69 عاما/ قد تم تعيينه في منصب رئيس "مجمع عقيدة الايمان" في الثاني من تموز/يوليو 2012.

والتقى فرنسيس مع مولر، أمس الجمعة، وأبلغه بإن رئاسته للمجمع انتهت بعد خمس سنوات.

وجاء في بيان للفاتيكان، الذي صدر بعد يوم من لقاء عقد بين الاثنين "شكر الأب المقدس، فرنسيس الكاردينال جيرهارد لودفيج مولر، الأكثر شهرة في نهاية تفويضه الذي استمر خمس سنوات".

وكانت تلك الأنباء، التي نشرتها صحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" من بين أخبار أخرى قد نشرها أولا أمس الجمعة مدونتان محافظتان وهما "كوريسبوندينزا رومانا" و"رورات كويلي".

وينظر إلى الكاردينال الألماني على إنه من أشد منتقدي وثيقة "أموريس لايتيتيا" التاريخية لفرنسيس، التي أشارت العام الماضي إلى أن الاشخاص، الذين تم طلاقهم وتزوجوا مرة أخرى يمكن السماح لهم، في ظل ظروف خاصة بتلقي القربان المقدس.