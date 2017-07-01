أوروبا تودع هيلموت كول...وميركل: حياتي كانت ستصبح "مختلفة تماما" من دونه

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ميركل وماكرون: هناك قواسم مشتركة مع ترامب رغم الخلافات

وفي وسط مسقط رأس كول، اصطف المواطنون على جانبي الطريق، وهم يصفقون خلال مرور موكب التأبين.

وحسب (د.ب.أ) وصل تابوت كول إلى المدينة ملفوفا بعلم ألمانيا، بعدما كان ملفوفا بعلم الاتحاد الأوروبي خلال مراسم التأبين في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي جرت في وقت سابق اليوم.

وتصدر الموكب دراجات الشرطة البخارية. وبحسب بيانات الشرطة تجمهر في وسط المدينة نحو ألف شخص، من بينهم عمدة المدينة إيفا لوسه، لتوديع المستشار الراحل.

وتوفى كول في 16 حزيران/يونيو الماضي عن عمر ناهز 87. وشغل كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما، وتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تترأسه ميركل حاليا، على مدار 25 عاما.

ومن المقرر أن يُنقل نعش كول إلى بلدة شبير على نهر الراين حيث سيتم دفنه في مراسم خاصة للعائلة والأصدقاء.

وذكرت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل أن حياتها كانت ستأخذ منحنى مختلفا تماما، لولا ظهور المستشار الألماني الراحل هيلموت كول في طريقها.

وقالت ميركل خلال مراسم تأبين كول في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم السبت: "بدون هيلموت كول كانت حياة ملايين الأشخاص الذين عاشوا خلف الجدار حتى عام 1990 ستصبح مختلفة تماما، بما فيها حياتي بالطبع".

ووصفت ميركل المستشار الراحل بأنه كان "بناء للجسور" للتواصل مع واشنطن وموسكو والدول المجاورة لألمانيا.

© REUTERS/ ARND WIEGMANN مراسم التأبين في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ

وقالت ميركل وهي تنظر إلى نعش معلمها السياسي بعينين تذرفان دمعا: "المستشار العزيز، هيلموت كول، وقوفي هنا لك فضل كبير فيه. شكرا للفرص التي أعطيتني إياها… أنحني أمامك وأمام ذكراك في عرفان وخضوع".

ووصفت ميركل المستشار الراحل بأنه "رجل الثقة المطلقة والقناعة التي لا تتزعزع".

وتوفى كول في 16 حزيران/يونيو الماضي عن عمر ناهز 87. وشغل كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما، وتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تترأسه ميركل حاليا، على مدار 25 عاما.

ونُقل جثمان كول في تابوت ملفوف بعلم الاتحاد الأوروبي من مسقط رأسه بمدينة لودفيجسهافن في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مدينة ستراسبورغ لإقامة مراسم تأبينه في البرلمان الأوروبي بحضور عدد من القيادات الدولية البارزة.