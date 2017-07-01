الجيش الإسرائيلي يحذر دمشق بسبب "قذائف الجولان"

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy ضباط روس في سوريا يؤكدون عدم استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي

وسقطت قذيفة صاروخية على شمال هضبة الجولان المحتل، مساء اليوم السبت، فيما لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب، "تم رصد سقوط قذيفة صاروخية في شمال هضبة الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار"، مرجعا سبب سقوط القذيفة إلى المعارك الدائرة في سوريا.

وأضاف أدرعي أن قوة عسكرية هرعت إلى موقع سقوط القذيفة لتمشيط المنطقة.

الحادث يعد الثاني من نوعه خلال يوم واحد، إذ سقطت قذيفة صاروخية أمس، الجمعة، على شمال هضبة الجولان أيضاً، فقامت طائرة إسرائيلية بالرد على مصدر القذيفة.

وقال مصدر ميداني، لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن مروحية إسرائيلية "قصفت نقطتين عسكريتين تابعتين للجيش السوري، الأولى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية والثانية عند أطراف مدينة البعث بريف القنيطرة".

وقال الجيش إن قذيفتين سقطتا في هضبة الجولان "نتيجة معارك داخلية في سوريا" من دون تسجيل سقوط إصابات، وأوضح المتحدث باسم الجيش رونين مانيليس في بيان، إن "إسرائيل تحمل النظام السوري مسؤولية أي انتهاك لحدودها وسترد في الشكل الملائم".

وأضاف أن "إسرائيل تتمسك بسياسة عدم التورط في الحرب الأهلية السورية. رغم ذلك، لن نرضى بأي انتهاك لسيادة إسرائيل".