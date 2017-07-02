ترامب يهاجم الصحافة من جديد

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب ينتقد ولايات أمريكية لرفضها التعاون معه وشارك ترامب بحفل في مركز كنيدي في واشنطن كان أشبه بتجمع انتخابي سياسي قبل أيام من عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز.، وقال "الإعلام الزائف يحاول إسكاتنا.. لكننا لن نسمح لهم".





وأضاف "الإعلام الزائف حاول منعنا من الوصول إلى البيت الأبيض. لكني أنا الرئيس"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.





واستغل ترامب كلمته لتوجيه انتقادات لوسائل الإعلام وسعى لبث الحماس بين الإنجيليين في قاعدته السياسية مشيرا إلى أن العملة الأمريكية مكتوب عليه "نثق في الرب".





وقال "منذ توقيع إعلان الاستقلال قبل 241 عاما.. أكدت أمريكا دائما أن الحرية تأتي من خالقنا. حقوقنا يمنحها لنا الرب ولا يمكن لأي قوة على الأرض أبدا أن تأخذ منا تلك الحقوق".





ونظم ترامب تجمعات على غرار الحملات الانتخابية بانتظام خلال شهوره الأولى في السلطة وأطلق حملة إعادة انتخابه مبكرا بشكل لم يسبقه إليه أي رئيس في المنصب في التاريخ الحديث.





وشملت استراتيجيته للتواصل مع مؤيديه انتقاد وسائل الإعلام حيث وجه انتقادات قاسية للصحافة في تصريحاته.